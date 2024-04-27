الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكشف حجم جهود مواجهة الكثافة الطلابية

قال اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن المشكلة الأساسية التي تواجه التعليم، هو الزيادة السكانية.

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أننا نسعى بشتى الطرق للتعامل مع الزيادة السكانية، من خلال زيادة عدد الفترات أو تغير الأبنية التعليمية.

وأشار إلى أننا غيرنا في شكل المدارس ونوعنا فيها من أجل مواكبة الزيادة السكانية، مضيفًا أننا طرحنا مشروع 5 مدارس في سيناء، حيث إننا نجري بخطى سريعة.

ونوه بأنه تم تسليم عدد 8236 مشروعًا بإجمالي 127450 فصلا مدرسيا، مؤكدًا أن الجهود مستمرة للارتقاء بالمنظومة والقضاء على التحديات التي تواجه جودة التعليم.