أستاذ علاقات دولية: جهود مصر فى ما يحدث بغزة أقوى من أى دولة بالعالم

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تصنع فرصة استثنائية، في الوقت الضائع من الأزمة الفلسطينية، والتي آلت لطريق صعب.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن الجهود المصرية في ما يحدث بغزة أقوى من أي دولة بالعالم ومن الموقف الأمريكي نفسه.

وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، تسعى لدخول رفح الفلسطينية، وبالتالي فتحرك مصر ساهم في التراجع عن الفكرة، من أجل الوصول لحل يساهم في وقف العدوان على قطاع غزة.

ونوه بأن دخول رفح الفلسطينية من جانب قوات الاحتلال، سيسهم في تعقيد العلاقات مع الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي مجرد تصريحات فقط، ولم نشاهد أي أفعال على أرض الواقع.