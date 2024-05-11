السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"عايزة تسيبنى".. سائق يمزق زوجته وابنته ووالده فى بولاق الدكرور

جريدة الدستور

أصيب سائق بحالة هستيرية عقب استيقاظه من النوم بمنطقة بولاق الدكرور ومزق زوجته وابنته بالطعنات وعندما صعد والده بسبب صوت الصراخ سدد له طعنة أيضا وفر هاربا. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول سيدة وطفلة وعجوز مصابين بعدة طعنات، تم إخطار اللواء هشام أببو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ووجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وبيان ملابساتها.

 

انتقلت  قوة أمنية ترأسها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور وتبين إصابة سيدة في العقد الثالث من العمر بعدة طعنات وابنتها ١١ عاما بطعنات وحماها بطعنة في اليد وحالتهم مستقرة. 

 

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وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بأن الزوج مضطرب نفسيا يعمل سائقا ويتوهم دائما أن زوجته ستتركه وتغادر منزل الزوجية، ويوم الواقعة كان نائما وفوجئت به زوجته يخرج مسرعا من الغرفة متجها إلى المطبخ وعاد حاملا سكين مسددا لها عدة طعنات.

 

وأضافت التحريات أن صرخات الابنة أيضا دفعت والدها لطعنها أيضا وعندما تعالت صرخاتهما صعد والده العجوز الذي يقطن في الطابق السفلي وحاول إنقاذ زوجة ابنه وحفيدته فأصابه أيضا بطعنة وتركهم غارقين في دمائهم وفر هاربا. 

 

استغاث العجوز بالجيران الذين نقلوهم إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

سائق يمزق زوجته بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة مباحث بولاق الدكرور سائق

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