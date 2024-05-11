السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة ربة منزل و3 أطفال فى حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق إصابة ربة منزل و3 أطفال بالاختناق نتيجة للأدخنة الكثيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قوات الحماية المدنية شقة سكنية مدينة 6 أكتوبر حريق

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