حقيقة انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميًا

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن بيان وزارة الكهرباء الذي تم إصداره اليوم واضح وصريح للغاية، حيث سيكون زيادة ساعة في تخفيف الأحمال نظرا للصيانات الموجودة في شبكات الغاز المصري.

تخفيف الأحمال

وأكد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم" أن هذه الزيادة في تخفيف الأحمال مختصة بيوم واحد فقط، أي أن الحديث حول انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات يوميا شائعة.

حقيقة انقطاع الكهرباء يوميًا



وأضاف في حديثه، أن انقطاع الكهرباء والمياه أمر غير مريح، والوزارة تسير على قدم وساق لتخفيف هذه الأعباء من على كاهل المواطن.

وأشار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٢٥٪، حيث يكون هناك إقبال كثيف على استخدام التكييف.