كيف نجت الفنانة نسرين طافش من السجن 3 سنوات؟

تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية عقب نجاتها من السجن ٣ سنوات؛ بسبب حقيبة تحتوي على مبلغ ٤ ملايين جنيه سددتها الفنانة لخصمتها التي اتهمتها بتحرير شيك بدن رصيد لها.

بعد عام من التردد على المحاكم، حضرت الفنانة نسرين طافش أمس إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الكلية مرتدية نظارة سوداء تحمل حقيبة وقفت بها أمام هيئة المحكمة داخل قاعة رقم (٥) ليبدي دفاعها رغبة موكلته في التصالح وسداد المبلغ قيمة الشيك محل الدعوى.

قبلت الطرف الثاني وهيئة المحكمة طلب نسرين طافش بالتصالح فوضعت حقيبتها على المنصة ليظهر بداخلها مبلغ ٤ ملايين جنيه، وهو ما أثار استياء ودهشة خصمتها التي أبدت اعتراضها قائلة: "هو مفيش بنوك تستلم ٤ مليون جنيه إزاي في محكمة وهعدهم إزاي".

قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لحين الانتهاء من "عد الفلوس"، والتأكد من اكتمال المبلغ، فيما أرسلت ضحية نسرين طافش أحد مرافقيها لشراء حقيبة تضع بها الأموال.

عقب انتهاء الجلسة خرجت نسرين طافش وسط حراسة مشددة، حيث التفت حولها عدسات المصورين والتزمت هي بارتداء النظارة السوداء لإخفاء نصف وجهها عن الكاميرات، ورفضت الإدلاء بأي تصريحات صحفية، واكتفت بإرسال قبلات وابتسامات للصحفيين ورواد المحكمة.

وقضت المحكمة في النهاية بانقضاء الدعوى الجنائية في التصالح، وشرح مصدر قانوني أن الفنانة نسرين طافش لجأت إلى التصالح للإفلات من السجن، خاصة بعد تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن التوقيع على الشيك هو توقيعها ولم يتعرض للتزوير أو التعديل.

وتسلمت نسرين طافش شهادة من المحكمة تفيد انتهاء القضية لإنهاء أمر منعها من السفر.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سندًا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.