الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش

تسلمت الفنانة نسرين طافش، شهادة من جدول محكمة جنوب الجيزة؛ تفيد بانتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر، والذي صدر برقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بقرار من النائب العام.

وقال دفاع نسرين طافش، إن الشهادة أمر روتيني يمكنها فقط من السفر بشكل طبيعي حتى لا يتم إيقافها في المطار، وأنها تسلمتها من المحكمة بعد انقضاء الدعوى بالتصالح.

كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

الفنانة نسرين طافش محكمة جنوب الجيزة واقعة شيك بدون رصيد مكتب النائب العام قوائم المنع من السفر

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