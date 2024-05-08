بعد قضية شيكات دون رصيد.. نسرين طافش تستعد لتصوير "وحوح"

أثارت نسرين طافش الجدل خلال الساعات الماضية بعد صدور حكم جديد في القضية المقدمة ضدها بتهمة توقيعها على شيكات دون رصيد، ما أدى لتصدر اسمها مواقع التواصل ومحرك البحث العالمي"جوجل".

انضمام نسرين طافش لفريق عمل وحوح

وعلى الرغم من اصدار حكم بمنعها من السفر والحبس ٣ أعوام، إلا أن صناع فيلم “وحوح” أعلنوا عن انضمامها لاسرة عمل الفيلم امام الفنان عمرو عبد الجليل والمقرر ان تبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، والمفترض أن يطرح خلال موسم صيف العام الجاري، ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين.

ويجري صناع فيلم "وحوح" جلسات عمل مكثفة لوضع خطة زمنية ومكانية لانطلاق تصوير العمل خلال الأيام المقبلة، وتعاقد على المشاركة في بطولته الفنان أحمد فتحي، وجارٍ ترشيح باقي أبطال العمل، والمقرر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال أيام.

التفاصيل الكاملة لقضية نسرين طافش

وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لـ نسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقال محمد إسماعيل، محامي دفاع الفنانة نسرين طافش، إن موكلته ممنوعة من السفر خارج مصر، بسبب صدور حكم سابق بحبسها لمدة 3 سنوات، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، والتي حصلت فيها، اليوم الأربعاء، على حكم يقضي بالتصالح بعد دفعها مبلغ 4 ملايين جنيه.

وأوضح محامي الدفاع أن الفنانة تحتاج إلى شهادة من المحكمة بالحكم الصادر اليوم، بانتهاء الدعوى حتى تتمكن من السفر إلى خارج مصر، وإلغاء قرار الحبس الصادر بحقها في وقت سابق.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.