الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. اللواء سيد الجابرى ضيف "الشاهد" على إكسترا نيوز

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء سيد الجابري

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، اليوم، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.

يتحدث اللواء سيد الجابري عن كيف أفشل الجيش المصري أكبر مشروع استعماري في القرن الحديث، والحروب بين الدول وبعضها التي تتباطأ بسبب وجود السلاح النووي

كما يكشف عن الشكل الجديد للنظام العالمي الجديد الذي يشهد شكلًا اقتصاديًا وسياسيًا مختلفًا وحروبًا جديدة، وكيف أن مصر هى البلد الوحيد المؤهل لقيادة المنطقة في النظام العالمي الجديد.

يعرض برنامج "الشاهد" أيام الدم والدموع، فى موسمه السادس، يوميًا الساعة 11 مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

الإعلامي الدكتور محمد الباز محمد الباز الباز الشاهد اكسترا نيوز

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