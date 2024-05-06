روبى تشوق جمهورها بكليب "الليلة حلوة" على يوتيوب: جاهزين؟

ينتظر جمهور المطربة روبي طرح أحدث أغنياتها بعنوان “الليلة حلوة” بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، حيث اعتادت روبي تقديم أغان منوعة ومتميزة تتسم بالبهجة والسعادة.

وكشفت روبي عن موعد طرح أغنية “الليلة حلوة” وشاركت جمهورها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع الصور إنستجرام، وعلقت قائلة: “الليلة حلوة يوم الأربعاء 8 مايو على يوتيوب، انتظروني”.

فيلم المكس

من جهة أخرى، تشارك النجمة روبى في فيلم "عصابة المكس"وطرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة المكس البرومو التشويقي للفيلم الذي يأتي من بطولة الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس.

وظهر في البرومو التشويقي الفنان أحمد فهمي مع لبلبة وروبي في شكل مختلف، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي، ويطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك.

ويضم فيلم "عصابة المكس" عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي- أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

آخر أعمال روبي الغنائية

وطرحت روبي آخر أعمالها الغنائية بعنوان “لو يرجع”، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بمناسبة عيد الحب الماضي، والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع هشام البنا.

تقول كلمات أغنية “لو يرجع” لو يرجع تانى الوقت.. كنت هحكّم عقلى ولا كنت ف يوم هجاريك.. ولا كنت هردّ عليك مهما الاقيك مُشتاقلى لو يرجع تانى الوقت.. مش هرضى تكون ليّا وهشوف بعنين تانيين.. لو ترجع تانى سنين هفرض سوء النيّة لو كان ف الدنيا حاجات.. حاجات ممكن تتعاد هرجع لليوم دا أكيد.. وامشى واسيبك فيه بعيد واجبر نفسى ماحبّكش لو كان ف الدنيا حاجات.. حاجات ممكن تتعاد كنت أتمنّى انّى أعيش.. ماشوفكش وماتشوفنيش كنت أتمنّى ماقابلكش لو يرجع تانى الوقت.. ولا كنت اتحمّلتك ولا من إحساسى ادّيك.. زي ماكنت بعلّيك كنت أكيد نزّلتك".