بعد إعلان إصابته بالسرطان.. مَن هو محمد عبده وأبرز تصريحاته عن مصر

أثار المطرب السعودي محمد عبده ضجة واسعة، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان، من خلال رسالة صوتية خلال أحد البرامج، ما أصاب محبيه وجمهوره بالحزن والقلق على نجمهم المفضل، لكنه حرص على طمأنتهم أنه اكتشف المرض في مرحلته الأولى ويتلقى حاليًا العلاج اللازم.

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية معلومات عن المطرب محمد عبده الملقب بـ "فنان العرب" وأبرز تصريحاته عن مصر.

- ولد فنان العرب 1949 في الدرب بمنطقة جازان جنوب السعودية وبدأ مسيرته الغنائية في سن مبكرة، واكتشفه الفنان عباس فائق غزاوي، وحقق نجاحا كبيرا وذاع سيطه في سماء الفن وأصبح من أشهر الفنانين العرب ونجوم الطرب بالوطن العربي أجمع.

- شارك "عبده" في العديد من المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال إفريقيا، وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس.

- اتسم محمد عبده بأدائه المميز والخاص به، ومن أشهر أغانيه: "الأماكن"، "مذهلة"، "رماد المصابيح"، "القرار"، "ضي عيني"، "يا دارنا"، "شبه الريح"، "بنت النور"، وغيرها الكثير.

- تعاون محمد عبده مع العديد من كبار الشعراء والملحنين العرب، منهم أحمد شفيق Newbury، طاهر زمخشري، بكر شعيب، وعبدالرحمن بن مساعد.

- حصل محمد عبده على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية، منها جائزة أفضل فنان عربي 1991، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان الموسيقى العربية عام 2010.

- أثار فنان العرب الجدل بتصريح عن مصر حيث قال في إحدى حفلاته الغنائية: "إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها" وشن الجمهور هجوم عليه، ولكنه سرعان ما صرح خلال أحد البرامج قائلًا: "اللى في قلبه مرض هيفسر التصريح تفاسير عكسية وسلبية، أو اللى عنده غرض ما، خصوصا إن كان فيه حملة ضد المملكة العربية السعودية، والشعب المصري في العموم محب للسعودية وبلد الحرمين الشريفين، فقلت من باب التكامل ما بيننا وبين مصر إذا كان مصر أم الدنيا فنحن الأب، وكلنا نشيل بعض، أما التفسير السلبي اللى فسروه البعض أنا لم أقصده مطلقا".