الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بمناسبة شم النسيم.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغنياتها "يا نحلة" على يوتيوب

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان “يا نحلة” بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية يا نحلة كلمات مصطفى حسن، الحان: بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع، ميكس وماسترينغ: سليمان دميان، تصوير: محمد يوسف.

وشاركت هيفا مقطع من أغنيته الجديدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة بسخرية: “ماذا لو كان هناك غسالة ومسحوق لتنظيف المشاعر؟، فهناك ناس مثل البلسم والعسل عالقلب، وهناك من هم مثل الفيروس والسم”.
 

تقول كلمات الأغنية:

علشان أنضف منه وافوق
محتاجه غساله ومسحوق
وآخد مشاعري فومين
وانقعها في كلور
وأعصر قلبي واسيبه يومين
في الشمس منشور
كان بقعة كان تيت تيت تيت
كان فيروس في الزور
كان عدوى الله يكون في عونها
اللي عليها الدور

واللي لسعتيه يا شوربة
لازم يخاف منك
لمّي دموعك يا عيني
أهو غار بعيد عنك
خلاص - خلاص
يا نحلة لا تقرصيني
ولا عايزة عسل منك

آه كان هم كبير وانزاح
محبوسة ولقت المفتاح
وكإِن حياتي كان فيها تراب
بس أنا نفضته
كان عمري هيتسرسب
بس لحقته ولقطته
ويا ميلة بخته اللي بيغرز
ده يا ميلة بخته
واللي بينفد بجلده
ده يا حظه يا بخته

واللي لسعتيه يا شوربة
لازم يخاف منك
لمّي دموعك يا عيني
أهو غار بعيد عنك
خلاص - خلاص
يا نحلة لا تقرصيني
ولا عايزة عسل منك

هيفا يا نحلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هيفاء وهبي أعياد الربيع شم النسيم مصطفى حسن

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