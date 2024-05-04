أم كلثوم وزوزو.. هل تنجح إعادة تقديم السير الذاتية في السينما بعد التليفزيون؟

تظل السير الذاتية في عمل فني سواء تلفزيونيا او سينمائيا محل إثارة جدل كبير، وذلك بسبب التفاصيل الدقيقة التي يبذل فيها الصناع مجهودا كبيرا للوصول إليها من مراجع سواء مكتوبة أو من خلال الأصدقاء المقربين للشخص المقدم خلال العمل، فقدمت الدراما المصرية عددا كبيرا للسير الذاتية لكبار نجوم الزمن الماضي مثل “الشحرورة” وقدمته الفنانة كارول سماحة التي جسدت شخصية صباح، و“أبو ضحكة جنان” الذي جسد خلاله النجم أشرف عبد الباقي شخصية الراحل اسماعيل ياسين، وغيرها من الأعمال التي أثارت ضجة كبيرة وقت عرضها.

وتأتي دائمًا إثارة الجدل من أقارب الشخصية التي يسلط العمل الضوء عليها بسبب نفيهم لبعض الأحداث، واعتراضهم على صفة أبرزها العمل، أو مغالطات في معلومات طرحت بالمسلسل، ومن ضمن تلك الأعمال ورغم ذلك قرر صناع الفن خوض تلك التجربة مرة أخرى من خلال اعادة تقديم السير الذاتية التي عرضت في التلفزيون لتطرح في السينما من خلال أعمال فنية جديدة ومختصرة لحياة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني بفيلم “زوزو”، وكوكب الشرق “أم كلثوم”.

وعلى الرغم للانتقادات اللاذعة التي طالت مسلسل “السندريلا” وقت عرضه من قبل النقاد والجمهور وأيضًا الأقارب إلى أن السيناريست أيمن بهجت قمر، قرر أن يصنع عملا سينمائيا جديدا ليعطي فرصة أخرى لمحبي النجمة الراحلة سعاد حسني، معرفة معلومات حقيقية عن شخصيتها وحياتها باختصار، ولكن لم يستقر صناع العمل حتى الآن على بطلة الفيلم والتي ستجسد دور سعاد حسني، حيث تعتبر خطوة صعبة بسبب اعتراض الكثيرين على الفنانة منى زكي لتجسيد شخصيتها في المسلسل، لذلك ينتظر الجمهور بلهفة شديدة معرفة كافة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.

أما فيلم “أم كلثوم” فتفاجأ الجمهور باختيار الفنانة منى زكي لدور كوكب الشرق “أم كلثوم” والتي سبق وقدمتها الفنانة “صابرين” بتألق شديد من خلال مسلسل “كوكب الشرق” والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه ولكنه لم ينج من الانتقادات أيضًا من البعض، ورغم ذلك أشاد الكثيرون بأداء جميع الشخصيات التي جسدت دور ام كلثوم منذ طفولتها وحتى وفاتها، لذلك ينتظر الجميع مشاهدة العمل الذي يعتبر تحديا كبيرا لصناعه بسبب تقديمه مرة أخرى بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل من قبل، والفيلم بطولة منى زكي، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.