السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بـ"رحلة نيلية".. ناهد السباعي تحتفل بعيد شم النسيم

ناهد السباعي
ناهد السباعي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على الاحتفال بعيد شم النسيم من خلال رحلة نيلية برفقة أصدقاءها، ووجهت تهنئة لجمهورها بمناسبة أعياد الربيع.

وشاركت “ناهد” صور لها من خلال رحلتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “عيد شم نسيم سعيد على الجميع”، لتنهال عليها التعليقات المشيدة بإطلالتها الساحرة والهادئة والتي تسيطر عليها جمالها الطبيعي دون مبالغة.

وشاركت ناهد السباعي كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة وسط حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما.

وتألقت  ناهد في موسم رمضان 2024 من خلال مشاركتها في مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، العمل من بطولة حسن الرداد، وشارك فيه بجانب ناهد السباعي كلا من: نرمين الفيقي، أحمد زاهر، ملك زاهر، سلوى عثمان، رضا حامد، محمود الليثي، تامر عبد المنعم، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، كريم العمري، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداثه في إطار من الدراما، تدور أحداث المسلسل حول الشاب محارب الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة.

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