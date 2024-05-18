اليوم.. عزاء زوجة أحمد عدوية فى مسجد حسين صدقى بالمعادى

تتلقى أسرة السيدة ونيسة، زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة المطرب محمد عدوية، عزاء فقيدتهم اليوم السبت، فى مسجد حسين صدقى بالمعادي، بعد أن رحلت عن عالمنا مساء أمس الأول الخميس، وتم تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة.

اليوم.. عزاء زوجة المطرب أحمد عدوية داخل مسجد حسين صدقى بالمعادى

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الوداع الأخير، ومساندة الفنان أحمد عدوية ونجله وحضور مراسم الدفن والجنازة مغرب أمس الأول الخميس، من داخل مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الصدمة والحزن، وكان أبرز الحاضرين الفنان حمادة هلال.

نقابة المهن الموسيقية تنعى زوجة الفنان أحمد عدوية

وفى سياق متصل، نعت نقابة المهن الموسيقية؛ برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، زوجة الفنان أحمد عدوية.

وقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة خالص التعازي لأسرة الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد أعلن الشاعر صلاح عطية، وفاة السيدة ونيسة زوجة المطرب الكبير أحمد عدوية ووالدة المطرب محمد عدوية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتب: "أم محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ(عدوية) فهى تمتلك فكرا ولباقة وبراعة فى الحديث".

ويعد آخر ظهور للسيدة ونيسة تليفزيونيا كان رفقة زوجها المطرب أحمد عدوية، فى برنامج واحد من الناس، حينما تحدث الثنائي عن كواليس تعارفهما، وقصة حبهما التى تكللت بالزواج الذى دام سنوات طويلة، استطاعا خلالها تكوين عائلة ناجحة.

جدير بالذكر أن المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية تزوج الراحلة ونيسة وشهرتها "نوسة"، عام 1976، وأنجب منها ابنه المطرب محمد عدوية، وابنته وردة.