الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المتحدة" تبعث الروح فى مناسبات المصريين بحفلات لا تنتهى

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على بعث روح البهجة ومشاركة المصريين في جميع أعيادهم ومناسباتهم، ودائمًا ما تضع خطط مختلفة لإقامة حفلات في كل أركان الجمهورية، مما يزيد من زيادة الفرح والاحتفالات بين الشعب المصري.

وتواصل "المتحدة" مجهوداتها الملحوظة خلال الأعوام الماضية لتطوير الفن والصناعة بشكل عام، فقامت بتنفيذ خطط مختلفة ومنوعة خلال موسم رمضان الماضي ونقل صلاة التراويح بشكل يومي، وقدمت موسم رمضاني مميز من جهة المسلسلات التليفزيونة المختلفة، كما فاجأت جمهورها باحتفلات عيد الفطر المبارك بشكل مختلف وحرصت على تطوير أغنية "العيد فرحة" للفنانة صفاء السعود بإعادة تقديمها بشكل جديد ليواكب العصر، بالإضافة إلى أحياء مختلف الحفلات في أماكن عديدة في مصر.

كما أعلنت اليوم عن حرصها بالاحتفال مع الشعب المصري في أعياد الربيع وشم النسيم من خلال مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفاعليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة  لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

ومن المنتظر العديد من الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والتي تتسم بالروح الوطنية والمجهود المحترم الذي يقدم فن متميز يليق بتاريخ مصر العريق وحب الجمهور واحترامهم له منذ الزمن الماضي، فمن المقرر أن تفاجئ الشركة جمهورها بخطة جديدة للاحتفال بعيد الأضحى بعد الانتهاء من الاحتفال بأعياد الربيع الحالية.

 

جدير بالذكر أنه أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفاعليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر،" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

المتحدة الشركة المتحدة الشعب المصري عيد الفطر المبارك الفاعليات الترفيهية والحفلات

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