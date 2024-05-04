السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "بنقدر ظروفك": يا رب يعجبكم

من فيلم بنقدر ظروفك
من فيلم بنقدر ظروفك

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لعرض فيلمه الجديد “بنقدر ظروفك” ضمن الاحتفال بأعياد الربيع، حيث يطرح العمل يوم 22 من شهر مايو الجاري بجميع دور العرض المصرية.

وحرص “الفيشاوي” على الترويج لفيلمه الجديد فشارك البوستر الرسمي له، وعلق قائلًا: “قريبآ فيلم بنقدر ظروفك ٢٢ مايو ٢٠٢٤ بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي يارب يعجبكم”. 

وتدور قصة فيلم "بنقدر ظروفك" حول تساؤل مضمونه هل يصمد الحب في قلبي "حسن وملك" اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

يذكر أن أحمد الفيشاوي عرض له مؤخرا فيلم "السيستم"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، ويقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.

فيلم "السيستم" من بطولة طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، ويعد أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما.

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