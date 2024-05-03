الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تامر هجرس والد ملك قورة فى فيلم "جوازة توكسيك"

تامر هجرس
تامر هجرس

يشارك الفنان تامر هجرس في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" مع نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم ليلى علوي وبيومي فؤاد، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ويظهر تامر هجرس خلال الفيلم بشخصية والد ملك قورة وزوجته هيدي كرم، ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية بسبب زواج ابنتهم من نجل ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي لايت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار مليء بالتشويق والإثارة حول نية "فريدة وكريم" الزواج من بعضهما، بعد قصة الحب التي نشأت بينهما، حيث تتوجه عائلة "كريم" لطلب "فريدة" للزواج، فيلاحظان مدى الاختلاف في الخلفية والتربية بينهما، لا سيما بسبب طبيعة "فريدة" المتحررة، على عكس عائلة "كريم"، لذلك يقفان عائقًا لحبهما ويحاول الجميع عدم إكمال علاقتهما بالنجاح.

ومع تطور الأحداث، تلجأ عائلة "كريم" بحيل ذكية مليئة بالكوميديا لإيقاف زفاف الثنائي، ونشاهد انتصار الحب أو انكساره أمام جميع هذه الضغوط الاجتماعية.

ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هيدي كريم وتامر هجرس كل من: ليلى علوي، بيومي فؤاد، ملك قورة، محمد أنور وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

جوازة توكسيك الفنان تامر هجرس تامر هجرس بيومي فؤاد ليلى علوي هجرس ملك قورة هيدي كرم

مواد متعلقة

"اختل توازنه".. "الوطنية للإعلام" تكشف تفاصيل سقوط شاب من المبنى

أول ظهور إعلامى.. فوزى لقجع فى حوار حصرى على ON Time Sports

حقيقة زواج ريم طارق طليقة حسن شاكوش وظهورها بفستان الزفاف (صور)

مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته وسط حضور نجوم الفن (صور)

فى ذكرى وفاته.. كيف جمع وائل نور بين الشقاوة والوفاء خلال مسيرته الفنية؟

قبل انطلاق تصويره.. التفاصيل الكاملة لفيلم "الحب كله" بطولة إلهام شاهين

تكريم الفنان محمد رياض بالمركز القومى للبحوث

إسعاد يونس: "استنوا حبيبتى ياسمين عبدالعزيز النهارده على dmc"

الأكثر قراءة

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى