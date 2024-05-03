تامر هجرس والد ملك قورة فى فيلم "جوازة توكسيك"

يشارك الفنان تامر هجرس في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" مع نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم ليلى علوي وبيومي فؤاد، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ويظهر تامر هجرس خلال الفيلم بشخصية والد ملك قورة وزوجته هيدي كرم، ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية بسبب زواج ابنتهم من نجل ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي لايت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار مليء بالتشويق والإثارة حول نية "فريدة وكريم" الزواج من بعضهما، بعد قصة الحب التي نشأت بينهما، حيث تتوجه عائلة "كريم" لطلب "فريدة" للزواج، فيلاحظان مدى الاختلاف في الخلفية والتربية بينهما، لا سيما بسبب طبيعة "فريدة" المتحررة، على عكس عائلة "كريم"، لذلك يقفان عائقًا لحبهما ويحاول الجميع عدم إكمال علاقتهما بالنجاح.

ومع تطور الأحداث، تلجأ عائلة "كريم" بحيل ذكية مليئة بالكوميديا لإيقاف زفاف الثنائي، ونشاهد انتصار الحب أو انكساره أمام جميع هذه الضغوط الاجتماعية.

ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هيدي كريم وتامر هجرس كل من: ليلى علوي، بيومي فؤاد، ملك قورة، محمد أنور وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.