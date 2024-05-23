1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

وجَّهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية غير مسبوقة ونجحت في ضبط أكثر من نصف طن لمخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد تمهيدًا لإعادة نقلها لإحدى الدول، وتُقدَّر قيمتها المالية بحوالي 1.650 مليار جنيه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حاوية تحتوى على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورًا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد، تمهيدًا لإعادة نقلها لإحدى الدول الأخرى ومشتملها المستندى (أسماك مجمدة).

وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الحاوية وأسفر التفتيش عن ضبط (550 كيلو جرام لمخدر الكوكايين) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،650 مليار جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتوجيه الضربات الاستباقية للتشكيلات العصابية متجرى المواد المخدرة.. وفى ضوء التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المنظمة وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استقلالها من قبل التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة.