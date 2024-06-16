الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء بورسعيد يستقبل 170 سائحا على متن "STAR CLIPPER"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء بورسعيد السياحي السفينة الشراعية STAR CLIPPER القادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 57 سائحًا و73 من طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحية "اليوم الواحد".

ومن المقرر أن يصعد على متن السفينة 40 سائحًا قادمين من مدينة القاهرة، حيث يتم تنظيم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم مدينة بورسعيد والسير في شوارعها، على أن تغادر السفينة الميناء غدًا الأحد مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء سفاجا.

كما وصلت السفينة الشراعية STAR CLIPPER بـ170 سائحًا.

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتي ذلك في إطار حركة تنشيط السياحة البحرية مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية.

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ميناء ميناء سياحي بورسعيد سياحي سفن

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