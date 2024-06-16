الأحد 16 يونيو 2024
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"الوزير" استعرض تقاريرها.. انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات في عيد الأضحى

كامل الوزير
كامل الوزير

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مدار الساعة، انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات، بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

واطمئن وزير النقل، وفق بيان للوزارة، على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة وانتظام مواعيد قيامها وكذلك تواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، كما تابع انتظام حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT، مؤكدا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد وانتشار قيادات ومسؤولى المترو والقطار الكهربائي الخفيف وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات المختلفة مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر ووانتظام العمل داخل المحطات.

انتظام حركة الملاحة في الموانئ 

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد بيان الوزارة بانتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار  الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

و اطمأن وزير النقل على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.

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