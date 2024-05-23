الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع الداخلية

مخالفات المرور
مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور.. تشهد محركات البحث على مدار الساعة عمليات بحث متكررة من قبل مالكي وقائدي السيارات في محاولة للاستعلام عن مخالفات المرور عن السيارات التي يمتلكونها، والتي أتاحتها وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال شبكة الإنترنت، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة على مدار السنوات الماضية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

وخلال التقرير التالي، نوضح بالتفصيل خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة أولا وبعد ذلك خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من على موقع وزارة الداخلية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

أولًا الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال استخدام موقع النيابة العامة وذلك يكون بالدخول علي رابط النيابة على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: من هنا.

وتأتي ثاني الخطوات باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات نيابة المرور.

وبعد ذلك يقوم باختيار الخدمة التي يحتاجها من بين الاستعلام عن مخالفة مرورية والتصالح الفوري أو الدفع أو التظلمات وكذلك خدمة متابعة الطلبات.

وعند الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور يتم اختيار بعدها المخالفات الموجودة على رخص القيادة أو المحالفات الموجودة على المركبة نفسها.

وبعد ذلك يقوم باختيار مخالفات رخص القيادة ويقوم المواطن بإدخال رقم الرخصة، ونوع الترخيص ووحدة التراخيص والمحافظة وبعد ذلك تظهر اجمالي المخالفات الموجودة على رخص القيادة.

وبالنسبة لاختيار مخالفة رخص المركبات يتم إدخال رقم الرخصة حروف وأرقام أو أرقام فيط وبعدها تظهر قيمة المخالفات الموجودة عليها.

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استعلام مخالفات المرور برقم السيارة ورابط التظلم عليها

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع الداخلية

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الرابط التالي: من هنا.

والخاص بمرور مصر وبعدها تظهر العديد من الاختيارات التي تخص المرور من بينها تجديد الرهصة وبدل الفاقد وبدل تالف رخصة المكربة وحجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية والاستعلام عن المخالفات المرورية، ويتم اختيار الخدمة المطلوبة وإدخال البيانات الخاصة برخص القيادة ورخص المركبة.

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استعلام مخالفات المرور برقم السيارة ورابط التظلم عليها

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

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