تشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة، عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، وتسهيلا علي المواطنين، يقدم الدستور، في هذا التقرير، طرق وكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك بعد نجاح الحكومة في توفير العديد من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الإنترنت في كافة القطاعات والمصالح الحكومية المختلفة للتسهيل والتيسير على المواطنين

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات

وتأتي أولى تلك الخطوات بكتابة جملة الاستعلام عن مخالفات المرور على جوجل، وتظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بالنيابة العامة وبمجرد الضغط على ايقونة النيابة العامة تظهر عدد من الاقترحات من بينها خدمات نيابة المرور، وذلك من خلال موقع النيابة العامة للمرور.

وعند الضغط على مخالفات المرور يتم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام أو التصالح الفوري أو خدمة الدفع أو التظمات أو متابعة التظلمات.

يختار القارئ من خلالها خدمة الاستعلام والضغط على استمرار وبعد ذلك يتم الضغط علي نوع الخدمة المطلوبة سواء الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

وبعد اختيار الخدمة المطلوبة إيضا يتم إدخال رقم الرخصة حروف وأقام أو أرقام فقط وستظهر المخالفات الموجودة علي مخالفات رخص المركبة.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

أو يتم الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة وإدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.

ومن خلال كتابة الاستعلام عن مخالفات المرور ايضا يمكن من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي من هنا، الاستعلام عن المخالفات المرورية الموجودة.

كان قد وجه النائب العام، في بداية العام الجاري، بإعفاء أصحاب المركبات من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل مخالفة المرور بالخطأ أو عدم صحتها أو أن المخالفة المسجلة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.