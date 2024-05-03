ملك قورة تروج لفيلمها الجديد: كل شىء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق

تنتظر الفنانة ملك قورة، طرح فيلم “جوازة توكسيك” بجميع دور العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد.

وحرصت ملك على الترويج لفيلم جوازة توكسيك من خلال مشاركة البوستر الرسمي له عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: “كل شىء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق”.

جدير بالذكر أن ملك قورة تجسد ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك" شخصية فتاة والدتها الفنانة هيدى كرم والدها الفنان تامر هجرس وتبحث عن عريس، وتعيش قصة حب مع الفنان محمد أنور، وذلك فى إطار كوميدي.

بينما يظهر محمد أنور بدور مهندس يعيش بالخارج ويتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية بسبب تدخلات الأهل في زواجه من ملك قورة وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

فيلم "جوازة توكسيك" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويجمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدموا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.

ويسجل فيلم "جوازة توكسيك" التعاون الثانى بين ملك قورة وليلى علوى بعد مسلسل "شمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2014، وشارك فى بطولته جميل راتب، سهر الصايغ، سميرة عبدالعزيز، طارق الإبيارى، هانى عادل، سمير العصفورى، حنان يوسف وتأليف علاء حسن وإخراج خالد الحجر.

وشاركت ملك قورة فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.