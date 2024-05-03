الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدًا.. بدء العرض الثاني لمسلسل "فراولة" على cbc

نيللي كريم
نيللي كريم

تنطلق غدًا السبت، أولى حلقات مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم، في عرضه الثاني على شاشة cbc، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه الأول في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي.

أحداث مسلسل "فراولة"

وتدور أحداث مسلسل "فراولة" حول فتاة تُدعى "فراولة" نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات بإحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم، من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل "فراولة"

وتعود نيللي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

من جهة أخرى، تشارك الفنانة نيللي كريم، في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "السرب"، وتجسد خلال أحداث الفيلم دور سيدة تُدعى "هند"، وهي زوجة أمير "داعش"، والذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم.

نيللي كريم مسلسل فراولة cbc شيماء سيف شاشة قناة cbc فراولة فيلم السرب السرب

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