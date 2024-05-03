"اختل توازنه".. "الوطنية للإعلام" تكشف تفاصيل سقوط شاب من المبنى

صرح مصدر مسؤول بالرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه في العاشرة من صباح اليوم حدث سقوط لأحد الزملاء نتيجة اختلال توازنه، مضيفًا أنه على الفور تم استدعاء طوارئ الرعاية الطبية بالمبنى وتم دخول سيارة الإسعاف لمكان سقوط الزميل وإجراء الإسعافات الأولية له ونقله على الفور إلى أحد المستشفيات المتعاقد معها وهو متواجد بالعناية المركزة يتلقى العلاج.

وردا على ما ذكرته إحدى المواقع الصحفية فإن الزميل لم يكن متواجدًا اليوم بالرعاية الطبية وأن ما حدث كان بعد وصوله للعمل مباشرة وليس له أي مشكلة مع الرعاية الطبية، بل كان يتلقى الرعاية الطبية الكاملة حيث تم إجراء عمليه جراحية (قلب مفتوح له) لتغيير الشرايين التاجية.

وأكد المصدر أن ما يتداول من تكهنات حول سبب سقوط الزميل هو أمر غير صحيح ويتسبب في ضرر نفسي له ولأسرته، مهيبًا بمواقع التواصل عدم التكهن بمعلومات استباقية وغير دقيقة لا يمكن وصفها إلا أنها متربصة ومغرضة، ونترك الأمر للجهات الطبية التى ستصدر تقريرها الطبي حول هذا الأمر، متمنيًا الشفاء العاجل للزميل والسلامة للزملاء كافة.