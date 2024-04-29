الإثنين 29 أبريل 2024
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فن

رشيد مشهراوي وحكايات السينما الفلسطينية في "معكم منى الشاذلي"

رشيد مشهراوي
رشيد مشهراوي

في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، يحل المخرج الفلسطيني الشهير رشيد مشهراوي الخميس المقبل، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي بمناسبة مشاركته الأخيرة في مهرجان أسوان لسينما المرأة والذي تراس فيه لجنة تحكيم الفيلم المصري.

يتحدث مشهراوي، عن السينما الفلسطينية ومشروعه الذي يحمل عنوان "السينما من المسافة صفر" والذي أنتج فيه بمساعدة العديد من الفنانين والمخرجين الفلسطينيين أفلاما متنوعة من أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية.

ويعرض البرنامج أجزاء من تلك الافلام تعرض لأول مرة تليفزيونيا وتحدث مشهراوي عن قصة كل فيلم منها وحكايته وصناعه والحدث الذي كان دافعا لإنتاجه وتصويره.

وتشارك الحوار مع مشهراوي هناء عويضة مخرجة فلسطينية والتي أخرجت احد أفلام مشروع "من المسافة صفر" متحدثة عن تجربتها في إخراج فيلمها وكيفية العمل مع رشيد مشهراوي لتقديم الحكايات الفلسطينية للعالم من أرض الواقع في فلسطين.

يقول مشهراوي، خلال الحلقة إن مشاركته في النسخة القادمة من مهرجان ستحمل مفاجأة هامة تتعلق بالسينما الفلسطينية والأوضاع التي تشهدها الأراضي المحتلة.

كما يتحدث عن فلسفته السينمائية في الأفلام التي يخرجها والمشروع المتعلق بسينما المسافة صفر والتي تتعلق بتقديم فنون وحكايات فلسطينية تكشف للعالم ما لا يمكن كشفه بطرق أخرى.

قناة on رشيد مشهراوي الإعلامية منى الشاذلي السينما من المسافة صفر فلسطين معكم منى الشاذلي

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