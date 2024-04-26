موقف طريف لـ أحمد فهمي وأوس أوس في كواليس "عصابة المكس" (فيديو)

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير مشاهد فيلمه الجديد “عصابة المكس” المقرر طرحه بالسينمات خلال موسم الصيف الجاري وتحديدا موسم عيد الأضحى المقبل.

وظهر “فهمي" و"أوس أوس” في كواليس العمل اثناء سفرهم لتصوير مشاهد جديدة من عصابة المكس في أحدي محافظات مصر، حيث شارك الاول مقطع فيديو يسخر من نفسه لنومه في طريقهم للتصوير، وعلق قائلا: “متقلقش هنخربها في السفر”.

ويحرص أحمد فهمي خلال أعماله الفنية على مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف بطبيعة حال علاقاته الطيبة بالوسط الفني، حيث يشارك معظمهم بدون مقابل مادي، وكانت آخر أعماله السينمائية مستر إكس الذي حقق نجاحا كبيرا.

ويشارك الفنان هشام ماجد، كضيف شرف وهو التعاون الثاني مع أحمد فهمي في فيلم من بطولته، وذلك منذ انفصال الثلاثي فهمي وهشام وشيكو، حيث ظهر معه كضيف شرف في فيلم "الكويسين" الذي تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته حسين فهمي وشيرين رضا وأسماء أبو اليزيد وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وعمرو وهبة وجيلان علاء وإخراج أحمد الجندي.

السقا وفهمي ضيوف شرف “عصابة المكس”

يعد فيلم "عصابة المكس" هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

أبطال فيلم “عصابة المكس"

فيلم "عصابة المكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الاخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق، ويعيد أحمد فهمي في الفيلم تقديم شخصية المكسيسي والتي جسدها في فيلم "كازابلانكا" عام 2019.