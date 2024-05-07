الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بعد أن طالب بسلخ جلد المتهم.. القاضي لمحامي أسرة الرضيعة "جانيت": القانون يعاقب ولا يعذب

الرضيعة جانيت
الرضيعة جانيت

واصل المُحامي أحمد حجاج، مُحامي عائلة المجني عليها الطفلة السودانية جانيت، حديثه مع المحكمة، مطالبًا بحكم الإعدام. ‏


وقال المدعي بالحق المدني في حديثه مع المحكمة:"لو كان هُناك أكثر من الإعدام لطلبت، ولو كان بالإمكان أن يُسلخ جلده ‏حيًا".‏

 

وتدخل القاضي قائلًا: "القانون بيعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلًا:"هيكون ايه الفرق يعني ؟".‏


وأكمل المحامي قائلًا: "تلك الآلام اعتصرتني شخصيًا، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وانضم للنيابة العامة".‏


تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف ‏بركات، ‏وأمانة سر عادل الشيخ. ‏


وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما ‏‏نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.‏


وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق ‏‏العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.‏


وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى ‏‏حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق ‏‏هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

حكم الاعدام الطفلة السودانية جانيت الم حامي أحمد حجاج الحق المدني الإعدام الحدائق العامة

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