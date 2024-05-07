الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بكاء ومطالبة بالإعدام.. أبرز لقطات أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب الرضيعة "جانيت"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت جلسة محاكمة المتهم باغتصاب وقتل الطفلة السودانية جانيت ، عقب ظهور المتهم في قفص الاتهام، مطالبة أهل المجني عليها بإعدام المتهم، الذي بكى رافضًا التهم الموجهة إليه.

بدأت الجلسة بتواجد أسرة الطفلة، وتلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وعقب ذلك واجهت المحكمة المتهم بتهم النيابة والذي أنكرها جميعًا قائلًا: «لا معملتش حاجة» وظهر على المتهم حالة من الندم تخللها بكاء خلال جلسة المحاكمة.

وطالب المدعي بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا، كما تم انتداب محامِ للدفاع عن المتهم، وتأجيل المحاكمة لجلسة 9 مايو للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، وإبراهيم سعيد الفقي، ومحمد عاطف بركات.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية "جانيت ج. ب".

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر - بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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