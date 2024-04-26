جلسات عمل مكثفة لأبطال "وحوح" لوضع خطة زمنية لتصوير الفيلم

يستعد الفنان عمرو عبد الجليل لخوض بطولة عمل سينمائي جديد بعنوان "وحوح"، والمفترض أن يطرح خلال موسم صيف العام الجاري، ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين.

ويجري صناع فيلم "وحوح" جلسات عمل مكثفة لوضع خطة زمنية ومكانية لانطلاق تصوير العمل خلال الأيام المقبلة، وتعاقد على المشاركة في بطولته الفنان أحمد فتحي، وجاري ترشيح باقي أبطال العمل، والمقرر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال أيام.

ويعيش الفنان عمرو عبد الجليل حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية والماضية بالسينما، حيث يشارك في فيلمين حاليًا الأول هو فيلم "نور الريس" بطولة مصطفى كامل ومحمد سليمان إخراج مازن الجيلى وسيناريو وحوار محمد سمير، والفيلم الثانى هو "أرض جهنم" بطولة هيفاء وهبي ويشارك في البطولة كل من بيومي فؤاد، وعبير صبري، وهو من تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

جدير بالذكر أن عمرو عبد الجليل يشارك في بطولة فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم، منهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة بيرد أي وسينرچى فيلمز وسي سينما وفيلم سكوير وإشراف عام أميرة قائد، وهو فكرة محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.

و يشارك الفنان عمرو عبدالجليل الفنان بيومي فؤاد، بطولة فيلم الخميس الجاي، والذي عرض مؤخرًا، وتم إلغاء العرض الخاص للفيلم وقت طرحه بجميع دور العرض السينمائي، كلفتة إنساية تضامنًا مع أهالي غزة بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة.