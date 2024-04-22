إسعاد يونس "جدة مسيطرة" في مسلسل تيتا زوزو

تستعد الفنانة إسعاد يونس لاستئناف تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “تيتا زوزو” المقرر عرضه ضمن قائمة موسم الاوف سيزون المقبل، ويشاركها البطولة نخبة من الفنانين.

وكشفت مصادر من داخل فريق العمل لـ“الدستور” أن صاحبة السعادة تظهر بشخصية “زوزو” وهى جدة مسيطرة وحما متدخلة في شئون ابناءها الزوجية واحفادها وفي الوقت ذاته تحاول حل مشاكل أبنائها الزوجية بطبيعة حال أنها “كبيرة العائلة” وتدور الأحداث في اطار اجتماعي مشوق وكوميدي لايت، ومليء بالمواقف الكوميدية المختلفة، مشيرًا إلى انهم يستأنفون التصوير خلال الشهر المقبل، بعد الاستقرار على القائمة الكاملة للابطال بعدما انضم مؤخرًا عدد منا لفنانين.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، محمود البزاوب، وعدد كبير من الفنانين، من المقرر ان ينضم عدد من الفنانين إلى قائمة الممثلين الفترة المقبلة بحسب التصوير.

وكتب محمد عبد العزيز مؤلف المسلسل، العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل حكايات بنات 5، وشارك في كتابة مسلسل نوايا بريئة عام 2016، ومسلسل البيوت أسرار عام 2015، كما أنه سكريبت رايتر لبرنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، هذا إلى جانب عمله في العديد من البرامج التلفزيونية منهم: صولا، الديكتاتور، الحكم، الخطايا السبعة، كما ترأس تحرير برنامج سهرانين في موسميه الثاني والثالث.

مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال،والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.



وعرض لاسعاد يونس مؤخرًا فيلم “عصابة عظيمة”، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.