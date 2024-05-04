السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل | فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند (-B)

مؤسسة فيتش
مؤسسة فيتش

أعلنت مؤسسة فيتش أنها رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند (-B)، وفقا لإكسترا نيوز.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف: "بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، تشير التوقعات أن البنك المركزي المصري سوف يبقى على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن التضخم ربما تباطأ إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، وأن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية. وحتى مع تحرير العملة، فإن التضخم سوف يحوم عند نحو 30.0٪ حتى عام 2024، الأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.

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عاجل | فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند (-B)

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