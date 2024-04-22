الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

القومى للمسرح يعرض فيلم "شكرًا.. أشرف عبدالغفور"

اشرف عبد الغفور
اشرف عبد الغفور

يعرض المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ فيلمًا تسجيليًا من إنتاج المركز القومي للمسرح، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ويستعرض الفيلم التسجيلي السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبدالغفور؛ بعنوان "شكرًا.. أشرف عبدالغفور"، خلال تكريم وتأبين اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور؛ تقديم الإعلامية منى المراغي، وذلك في السابعة مساء بعد غد الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.
ويختتم التكريم بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور؛ درعًا تذكارية وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل أشرف عبدالغفور.

ويعد عبدالغفور أيضًا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين، حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبدالغفور له حظ معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت إلى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الأحبال بينه وبينها وفضل العودة إلى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدًا بالمسرح القومي

وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها مسلسلات، "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرها، كما قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور منها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.

المركز القومي للمسرح والموسيقي الفنان ايهاب فهمي نيفين الكيلاني رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى خالد جلال أشرف عبد الغفور شكرا أشرف عبد الغفور

مواد متعلقة

بعد شخصية "برزك أميد".. معلومات عن سامى الشيخ بطل الفيلم العالمى "run"

"إن شاءالله ولد" أفضل فيلم روائى طويل بمهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة

شريف منير ينفى تصريح شاكوش: لم يصدر منى

الأربعاء.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية الجنازات

قبل طرحه بالسينمات.. سينرجى فيلمز تكشف عن شخصية أحمد السقا فى "السرب"

الأربعاء.. تكريم اسم الفنان أشرف عبدالغفور بـ"القومى للمسرح"

هانى البحيرى يكشف لـ"الدستور" كواليس تصميم فستان زفاف دينا فؤاد بـ"حق عرب"

ساعة أحمد حلمى فى "عسل أسود" تدخل مزادًا لصالح راعى مصر.. فما القصة؟

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

طعنة فى القلب.. ننشر صور شاب قتل على يد فتاة بالطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال