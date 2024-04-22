القومى للمسرح يعرض فيلم "شكرًا.. أشرف عبدالغفور"

يعرض المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ فيلمًا تسجيليًا من إنتاج المركز القومي للمسرح، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ويستعرض الفيلم التسجيلي السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبدالغفور؛ بعنوان "شكرًا.. أشرف عبدالغفور"، خلال تكريم وتأبين اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور؛ تقديم الإعلامية منى المراغي، وذلك في السابعة مساء بعد غد الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.

ويختتم التكريم بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور؛ درعًا تذكارية وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل أشرف عبدالغفور.

ويعد عبدالغفور أيضًا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين، حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبدالغفور له حظ معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت إلى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الأحبال بينه وبينها وفضل العودة إلى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدًا بالمسرح القومي

وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها مسلسلات، "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرها، كما قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور منها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.