قبل طرحه بالسينمات.. سينرجى فيلمز تكشف عن شخصية أحمد السقا فى "السرب"

يستعد الفنان أحمد السقا لخوض بطولة فيلم "السرب"، المقرر طرحه بالسينمات يوم 1 من شهر مايو المقبل.

وكشفت شركة سينرجي فيلمز المنتجة للفيلم عن بوستر منفرد لأحمد السقا، كاشفة عن تفاصيل شخصيته في العمل، معلقة عليه: "انتظروا شخصية علي المصري في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط أحمر".

فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا، ويشاركه البطولة كل من شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

وكان المخرج أحمد نادر جلال قد قدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي، لتوفير كل ما يلزم لإخراج فيلم "السرب" على أكمل وجه وفي أفضل صورة عالمية.

وقال أحمد نادر جلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن فيلم "السرب" نال استحسان الناس بشكل كبير.