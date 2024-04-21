التفاصيل الكاملة لفيلم السرب قبل أيام من عرضه بدور السينما

ينتظر الجمهور بشغف عرض فيلم "السرب" في دور العرض السينمائي خلال الأيام القادمة، وذلك عقب الإعلان عن عرض الفيلم وطرح البرومو الدعائي الذي يتضمن مقاطع عن أهم وأخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا ضد معاقل الإرهاب.

وخلال هذا التقرير، سنرصد لكم أهم المعلومات والتفاصيل الكاملة لفيلم "السرب" قبل أيام من عرضه.

"فيلم السرب" يعد واحدًا من الإنتاجات الضخمة والمميزة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي، والتي أعلنت عن طرح العمل قريبًا لينضم لقائمة الأعمال الوطنية التي عكفت الشركة المتحدة على إنتاجها وتقديمها للجمهور المصري والعربي ضمن حملتها لزيادة الوعي ورفع روح الوطنية والهوية المصرية.

ويقدم فيلم "السرب" ملحمة وطنية من حيث المعدات وأماكن التصوير ومسارح العمليات، بالإضافة إلى رفض الاستعانة بالجرافيك والاهتمام بتقديم مشاهد واقعية. حيث شارك سلاح الطيران المصري في الفيلم بشكل واقعي وتم الاعتماد على جنود حقيقيين وتقديم سرب مصري كامل.

أماكن تصوير فيلم السرب

وتم البدء في تصوير الفيلم في نوفمبر 2020 وتم الانتهاء من تصويره في أغسطس 2023 حيث واجه الفيلم فترات توقف عدة منذ بدايات عام 2021

وتم تصوير الفيلم في عدة مناطق بين طريق مصر اسكندرية الصحراوي وصحراء الفيوم ومنطقة رأس بولهو غرب مطروح والسويس وعدد من المواقع الحيوية.

موعد عرض فيلم السرب

يعرض فيلم السرب في دور العرض السينمائي في مصر يوم الأربعاء 1 مايو بالتزامن مع عيد العمال ليفتتح الفيلم موسم الصيف السينمائي 2024.

قصة فيلم السرب

قصة الفيلم مأخوذة عن بطولة حقيقية قريبة للأذهان حيث وقعت أحداثها في عام 2015 وتابعها وآلمت كل المصريين والرافضين للإرهاب حيث قامت جماعة داعش الإرهابية بعملية دنيئة، ذبحت فيها 21 مصريا من الأقباط العاملين في ليبيا من خلال مشاهد هوليودية قاموا بتصميمها ونشرها في فيلم من 5 دقائق لإثارة الإرهاب والذعر في نفس المنطقة من مشاهد الذبح على شاطئ البحر المتوسط واختلاط الدماء بمياه البحر من أجل إثارة الفزع بطريقة أكبر بالإضافة إلى اختيار الاقباط لإثارتهم بشكل خسيس فما كان من القيادة السياسية إلا أن اتخذت قرار فوريا بالرد الفوري على تلك الجماعات الظلامية من خلال القوات الجوية المصرية التي ردت بقوة وقامت بتدمير كل الأهداف المحددة وتدميرها جميعا.

وتشهد قصة الفيلم الكثير من المفاجآت من خلال العديد من الخطوط الدرامية التي يتناولها الفيلم حيث لم يتطرق فقط لفكرة الضربة الجوية المصرية لمواقع داعش الإرهابية وتدمير 13 موقعا لهم بنسبة كاملة فقط، بل التطرق إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم مثل دول العراق وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضهما في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط وإثارة الراعب والذعر في نفس المواطنين وليس دفاعا عن الدين الإسلامي كما يدعون.

أدوار أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير أحمد السقا بدور على المصري الذي يقدم دورا في عمق الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يشاركون في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي والفنان محمود عبد المغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي

قائمة ضيوف الشرف من النجمات

مني زكي

هند صبري

صبا مبارك

أبطال فيلم السرب

الفيلم بطولة كل من: أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.