"شقو" يتصدر القائمة.. إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس

حققت افلام موسم عيد الفطر السينمائي إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 2.638.361 جنيه، أمس السبت.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري هذا الموسم 3 أفلام لنجوم السينما وهي "شقو" لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد وهنا الزاهد وفيلم "عالماشي" لعلي ربيع.

وتفوق فيلم "شقو" على كافة الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي والتي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري في موسم عيد الفطر السينمائي.

وفيما يلي قائمة إيرادات افلام شباك التذاكر المصري.

قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر

شقو

وجاء في المركز الأول فيلم شقو، والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.280.670 جنيه، أمس السبت.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعي، وهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد، وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء فى المركز الثانى حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.126.607 جنيه.

وتدور قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار من الخيال والكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

ويقدم هشام ماجد شخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية، وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالمًا افتراضيًا يعيشان به ويصبحان أغنياء.

فيما يجسد بيومي فؤاد شخصية صاحب شركة عقارات ومدير هشام ماجد ويقوم برفده من الشركة، ويظهر كل من هشام وهنا ومحمد ثروت والطفل جان رامز بشخصيتين لكل منهما.

عالماشي

وتذيل القائمة فيلم عالماشى والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 201.503 جنيها.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.