"عالماشي" يحتل المركز الثالث في قائمة البوكس اوفيس بـ 8.9 مليون جنيه

حقق فيلم “ع الماشي” للنجم مسرح مصر على ربيع إجمالي إيرادات قدرت ب8،956،435 مليون جنيه خلال أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي، ليحتل فيلم “عالماشي” المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ضمن قائمة إيرادات شباك التذاكر بموسم عيد الفطر السينمائي.

وقال نجم الكوميديا على ربيع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الفيلم قنبلة ضحك، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "عالماشِي" عددًا من الصور داخل كواليس التصوير التي تجمع أبطال الفيلم، وذلك قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية بأيام قليلة.

أحداث الفيلم

وينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، ويجسد خلال أحداث فيلم "عالماشي" شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته، لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "عالماشي" طرحت الأيام الماضية الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى الإعلان على جرعة كبيرة من الكوميديا التي جمعت أبطال العمل.

أبطال فيلم عالماشي

فيلم "عالماشي" يشارك في بطولته كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هي "فاصل من اللحظات اللذيذة"، "شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل وإخراج كريم السبكى، "عالماشي" بطولة علي ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيري، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان وإخر اج حسين البلاسي.