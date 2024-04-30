عاجل| عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

كشف الإعلامى محمد الليثى عن تلقى محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي، عدة عروض من أندية أوروبية خلال الفترة الماضية للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج 10 و10، عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم، عبر موجات 93.7، قائلا: "يأتي في مقدمة هذه العروض وآخرها عرض جاد من أحد الأندية الكبرى في الدوري الألماني، بجانب عروض أخرى من إسبانيا وفرنسا".

ويرغب عبدالمنعم في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي الموسم المقبل، وأخطر اللاعب مسئولى الأهلي بهذه الرغبة، حيث أكد اللاعب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي وهو في سن مُبكرة من أجل تحقيق نجاح في هذه التجربة، وينتهي عقد محمد عبدالمنعم مع الأهلي في صيف 2025.

الشناوى يطلب المشاركة فى المباريات.. وإصابة سياسية تؤجل اشتعال الأزمة

فيما كشف الليثى عن طلب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، المشاركة في المباريات بشكل رسمي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، وأجرى على أثرها جراحة في الكتف بألمانيا.

وأوضح: "عقد الشناوي جلسة مع ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، وأخرى مع مارسيل كولر، المدير الفني، وطلب الحارس الدولي خلال هذه الجلسات المشاركة في المباريات الرسمية بعدما أصبح جاهزًا للمشاركة بنسبة 100%".

وأشار الليثى إلى أن الشناوي كان يرغب في المشاركة أمام مازيمبي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن طلبه قوبل بالرفض لأنه عائد من إصابة طويلة، وتأتى رغبة الحارس الدولي في المشاركة بالمباريات المقبلة ببطولة الدوري ليكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو المقبل أمام الترجي التونسي.

وتابع: الشناوي لا يرغب في الجلوس على الدكة بديلًا لمصطفى شوبير الذي أثبت جدارته في الدفاع عن عرين الأهلي، موضحًا أن كولر يرفض فكرة إحالة مصطفى شوبير للدكة والدفع بالشناوي لأن الحارس الشاب شوبير اجتهد وتألق وليس منطقيًا أن يجلس على الدكة في هذا التوقيت، وهو ما جعل كولر يطلب من الشناوي عدم التسرّع في العودة للمباريات، مؤكدًا له أن مشاركته سوف تأتي في الوقت المناسب ولا مساس بمركزه كونه الحارس الأول للأهلي.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بسيطة في مران الأهلي، أمس الإثنين، عبارة عن إجهاد في السمانة قد يُبعده عن مباراة الإسماعيلي غدًا في الدوري، وتحدث البعض في الأهلي عن احتمالية أن تكون هذه الإصابة "سياسية" حتى يكون هناك سبب لاستبعاد اللاعب من المباريات طالما أنه يرفض الجلوس على الدكة، حفاظًا على استقرار الفريق ولمنع اشتعال الأزمة أكثر من ذلك.

الخطيب يترأس بعثة الأهلى فى نهائى إفريقيا..والبديل "قنديل"

كما كشف الليثى عن أنه تم استقرار محمود الخطيب، رئيس النادي، على رئاسة بعثة الفريق في تونس لخوض مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 18 مايو المقبل.

وأوضح قائلا: "ينوي الخطيب رئاسة بعثة الفريق من أجل فرض حالة من الجدية والتركيز في البعثة لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب بتونس؛ من أجل تسهيل مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة يوم 25 مايو المقبل بالقاهرة، وحال اعتذار الخطيب عن رئاسة بعثة الفريق لأي سبب من الأسباب سيتم إسناد المهمة لطارق قنديل، عضو المجلس".