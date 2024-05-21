سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/21

يحرص المسافرون إلى خارج مصر على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 /5 /2024 عبر جوجل، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام سعر الجنيه يوميًا، ليتراوح سعره اليوم ما بين 46.76 - 46.86 جنيه، طبقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك، وذلك مقارنة مع 46.80 جنيه للشراء، ومبلغ 46.90 جنيه أسعار أمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 /5 /2024

وترصد "الدستور" السطور التالية سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأسعار العملات طبق آخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية قيمة 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع، وذلك مقارنة مع سعر 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، أسعار تعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي إلى مبلغ 46.77 جنيه للشراء، وقيمة 46.87 جنيه للبيع، وذلك مقارنة مع 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، وفق أسعار التعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 46.76 جنيه للشراء و46.86 للبيع، مقارنة مع 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB إلى مبلغ 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع، وذلك مقارنة مع قيمة 46.89 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.76 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.28 جنيه للشراء.

59.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.45 جنيه للشراء.

12.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

151.61 جنيه للشراء.

152.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

12.73 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

11.85 جنيه للشراء.

12.84 جنيه للبيع.