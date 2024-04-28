الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يتسلّم 46 مليون جنيه من اتحاد الكرة.. وبيبو يحذر السولية والشحات

السولية
السولية

كشف الإعلامى محمد الليثى عن تسلم مسئولى نادي الأهلي، خلال الساعات الماضية مبلغ 950 ألف دولار من اتحاد الكرة المصري عبارة عن مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر الأخيرة التي أقيمت بالسعودية.

وحقق الأهلى الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين فى نهائى كأس مصر نسخة العام الماضى، التى أقيمت مؤخرا على ملعب الأول بارك بالرياض.

وأوضح "الليثى" خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت آف إم عبر موجات 93.7، قائلا "حصل الأهلي على 950 ألف دولار تم إيداعها في خزينة النادي من ضمنها 50 ألف دولار حصل عليها إمام عاشور لاعب الفريق وهي جائزة أفضل لاعب في المباراة والتي تم توزيعها على جميع لاعبي الفريق.

بيبو يحذر ثنائى الأهلى بعد أحداث مباراة مازيمبى

فيما كشف الليثى عن توجيه خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، اللوم والعتاب لثنائي الفريق حسين الشحات وعمرو السولية بسبب اعتراضهما غير اللائق في مباراة مازيمبي أمس الأول، الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح محمد الليثى أن الكاميرات كشفت عن اعتراض السولية على تغييره في مباراة مازيمبي حيث ألقى زجاجة مياه بشكل عصبي للغاية، كما ألقى الشحات قميص الإحماء فور تأكده من عدم مشاركته في المباراة". 

وأشار إلى أن خالد بيبو حذر الشحات والسولية من تكرار هذا التصرف غير المقبول، وهدد أي لاعب آخر يقوم بتصرف مُماثل لأن الجميع عليه احترام قرارات الجهاز الفني.

مسئولى النادى الاهلى اتحاد الكرة المصري مكافآة الفوز ببطولة كأس مصر نهائى كاس مصر نسخة العام الماضى الاهلى يفوز على الزمالك فى نهائى بيبو يحذر السولية والشحات من اثارة المشاكل

مواد متعلقة

افتتحها الرئيس السيسى.. تفاصيل اليوم الأول من منافسات البطولة العربية العسكرية للفروسية

الموعد الجديد لمباراة الأهلى ومازيمبى بعد تطبيق التوقيت الصيفى

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

تحت رعاية الرئيس السيسى.. استعدادات نادى الفروسية لإقامة البطولة العربية العسكرية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في الدوري المصري والإنجليزى والقنوات الناقلة

صداع يفجّر رأس كولر.. الأهلى يواجه مازيمبى "بلا خط وسط" فى الإياب

أحمد سليمان مهندس الصفقات الفاشلة فى الزمالك.. ومطالب بإبعاده عن فريق الكرة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2024 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

الشقة فيها عفريت.. أب يخرج أبناءه من مسكنهم بحيلة شيطانية

"مصيلحى": قرار وقف الصيد وراء زيادة أسعار الأسماك.. وستنخفض فى هذا الموعد

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

السيسى: سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء العاصمة الإدارية

الرئيس: رقمنة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية "ضرورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر