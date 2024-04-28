الأهلى يتسلّم 46 مليون جنيه من اتحاد الكرة.. وبيبو يحذر السولية والشحات

كشف الإعلامى محمد الليثى عن تسلم مسئولى نادي الأهلي، خلال الساعات الماضية مبلغ 950 ألف دولار من اتحاد الكرة المصري عبارة عن مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر الأخيرة التي أقيمت بالسعودية.

وحقق الأهلى الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين فى نهائى كأس مصر نسخة العام الماضى، التى أقيمت مؤخرا على ملعب الأول بارك بالرياض.

وأوضح "الليثى" خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت آف إم عبر موجات 93.7، قائلا "حصل الأهلي على 950 ألف دولار تم إيداعها في خزينة النادي من ضمنها 50 ألف دولار حصل عليها إمام عاشور لاعب الفريق وهي جائزة أفضل لاعب في المباراة والتي تم توزيعها على جميع لاعبي الفريق.

بيبو يحذر ثنائى الأهلى بعد أحداث مباراة مازيمبى

فيما كشف الليثى عن توجيه خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، اللوم والعتاب لثنائي الفريق حسين الشحات وعمرو السولية بسبب اعتراضهما غير اللائق في مباراة مازيمبي أمس الأول، الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح محمد الليثى أن الكاميرات كشفت عن اعتراض السولية على تغييره في مباراة مازيمبي حيث ألقى زجاجة مياه بشكل عصبي للغاية، كما ألقى الشحات قميص الإحماء فور تأكده من عدم مشاركته في المباراة".

وأشار إلى أن خالد بيبو حذر الشحات والسولية من تكرار هذا التصرف غير المقبول، وهدد أي لاعب آخر يقوم بتصرف مُماثل لأن الجميع عليه احترام قرارات الجهاز الفني.