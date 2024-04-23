مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في الدوري المصري والإنجليزى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-4-2024 والقنوات الناقلة، هو ما يشغل أهتمام جماهير كرة القدم بمختلف انتماءتها، فى ظل وصول أغلب الدوريات والبطولات لمحاطتها الأخيرة.

أبرز مباريات الأهلي والزمالك القادمة

ويستعد الاهلى لمواجهة مباراة الاياب أمام مازيمبى الكونغولى، فى نصف نهائى دورى الابطال وهى المباراة الهامة للمارد الأحمر، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبى.

فيما يستعد الزمالك لمباراة العودة أمام دريمز الغانى، وذلك بعدما وضع الفارس الأبيض نفسه فى موقف صعب، عقب التعادل السلبى فى مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولى.

مواعيد مباريات اليوم في الدورى المصرى

سموحة & بلدية المحلة فى تمام الرابعة عصرًا وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس.

فاركو & المصرى فى تمام السابعة من مساء اليوم وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس.

مواعيد مباريات اليوم فى الدورى الإنجليزى

أرسنال & تشيلسى الساعة 9:00 pm وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الاهلي القادمة أمام مازيمبى فى دورى الابطال

يستضيف الاهلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى مباراة الاياب بنصف نهائى دورى أبطال افريقيا، وذلك يوم الجمعة القادم 26-4-2024، على ستاد القاهرة الدولى، فى حضور 50 ألف متفرج.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، كون القناة القطرية الناقل الحصرى لمباريات البطولة الافريقية من دور المجموعات، كما سيتم نقل المباراة عبر تايم سبورت على التردد الأرضى.

ويحتاج الاهلى لتحقيق الفوز على مازيمبى بأى نتيجة للتأهل للدور النهائى للمرة الخامسى على التوالى، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبى.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة أمام دريمز الغانى فى الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على دريمز الغانى يوم الأحد القادم 28 -4-2024، فى مباراة الإياب، بنصف نهائى الكونفدرالية، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، لان الفائز سيصعد للنهائى والخاسر سيودع البطولة

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بى إن سبورتس لكونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام دريمز الغانى باى نتيجة للصعود للمباراة النهائية، لانتهاء مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الأحد الماضى بالتعادل السلبى بين الفريقين، كما ان التعادل الايجابى يصعد بالزمالك للدور النهائى، أم الخساراة باى نتيجة، تجبر الزمالك على توديع البطولة الافريقية.