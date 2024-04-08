فريق كامل يغيب عن الأهلى فى مباراته أمام إنبى بدورى نايل

يغيب فريق كامل عن صفوف الأهلى فى مباراته أمام إنبي، والمقرر لها فى العاشرة من مساء اليوم الإثنين في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة بدورى نايل.

فريق الأهلى الغائب عن مواجهة إنبي الليلة

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

على معلول، وياسر إبراهيم، والصاعد إبراهيم عبدالحكيم، وخالد عبدالفتاح فى الدفاع.

أليو ديانج وإمام عاشور، وكريم نيدفيد فى وسط الملعب.

محمد الضاوى كريستو، وحسين الشحات، وبيرسى تاو فى الهجوم.

قائمة الأهلى لمواجهة إنبى فى دورى نايل

وأعلن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، عن قائمة فريقه التى ينوى الاعتماد عليها فى مباراة إنبى، والمقرر لها فى العاشرة من مساء اليوم، وشملت القائمة كلًا من..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – عمر كمال – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبدالقادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبوعلي.

يدخل الأهلى لقاء اليوم وهو يمتلك 17 نقطة في رصيده، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات، وتعادل مرتين، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.