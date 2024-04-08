سر رفض كولر استعجال محمد الشناوي في العودة للمشاركة مع الأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فكرة استعجال مشاركة محمد الشناوي حارس المرمي في الفترة المقبلة قبل تنفيذ برنامجه التأهيلي كاملًا.

وكشف مصدر مسئول، أن كولر يخشي من المجازفة في عودة الحارس الدولي وأكد له في جلسة خاصة قلقه علي عودته مبكرًا قبل شفائه بنسبة 100% واجتياز كل الأختبارات الطبية قبل الفنية.

وأضاف المصدر لـ الدستور، أن الشناوي أكد للمدير الفني أنه شغال تدريبات علي فترتين من أجل سابق الزمن لكنه لن يعود إلا وهو سليم 100% حتي لا يفقد مكانه مرة أخري.

وأشار إلى أن كولر طلب من الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي تقرير عن حالة الحارس ومتابعة إيميلات الخبير الألماني الذي أجري له العملية للتأكد من سلامته وجاهزيته.

وواصل محمد الشناوي تدريباته المنفردة تحت إشراف مدرب الحراس ضمن البرنامج التأهيلي ‏لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة إمام عاشور

الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن إمام ‏عاشور لاعب الفريق، خضع لفحص طبي جديد مساء أمس، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.‏

وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة اليوم فيما يبدأ غدًا الجري حول ‏الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس لمباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم على استاد القاهرة، ‏ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث ‏في الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها ‏الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى ‏مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

كما أدى الثلاثي كريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأليو ديانج تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي.‏

كان الأهلي قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد تخطي سيمبا التنزاني ‏بثلاثية نظيفة في مجموع لقاءي الذهاب والعودة والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.