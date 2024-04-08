الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سر رفض كولر استعجال محمد الشناوي في العودة للمشاركة مع الأهلي

كولر والشناوي
كولر والشناوي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي  فكرة استعجال مشاركة محمد الشناوي حارس المرمي في الفترة المقبلة قبل تنفيذ برنامجه التأهيلي كاملًا.

وكشف مصدر مسئول، أن كولر يخشي من المجازفة في عودة الحارس الدولي وأكد له في جلسة خاصة قلقه علي عودته مبكرًا قبل شفائه بنسبة 100%  واجتياز كل الأختبارات الطبية قبل الفنية.

وأضاف المصدر لـ الدستور، أن الشناوي أكد للمدير الفني أنه شغال تدريبات علي فترتين من أجل سابق الزمن لكنه لن يعود إلا وهو سليم 100%  حتي لا يفقد مكانه مرة أخري.

وأشار إلى أن كولر طلب من الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي تقرير عن حالة الحارس ومتابعة إيميلات الخبير الألماني الذي أجري له العملية للتأكد من سلامته وجاهزيته.

وواصل محمد الشناوي تدريباته المنفردة تحت إشراف مدرب الحراس ضمن البرنامج التأهيلي ‏لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة إمام عاشور

 

الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن إمام ‏عاشور لاعب الفريق، خضع لفحص طبي جديد مساء أمس، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.‏

وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة اليوم فيما يبدأ غدًا الجري حول ‏الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس لمباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم على استاد القاهرة، ‏ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث ‏في الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها ‏الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى ‏مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

كما أدى الثلاثي كريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأليو ديانج تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي.‏

كان الأهلي قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد تخطي سيمبا التنزاني ‏بثلاثية نظيفة في مجموع لقاءي الذهاب والعودة والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

محمد الشناوي كولر أحمد جاب الله طبيب الأهلى انبى الدوري

مواد متعلقة

كولر يطلب برنامج استشفائى لتفادي إجهاد اللاعبين من ضغط المباريات

كولر يضم إخصائى تأهيل فى الجهاز الطبى للأهلى لهذا السبب

تعاقد الأهلى مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائى"

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

تبدأ بعد إجازة العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح