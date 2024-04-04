تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

دخل زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، دائرة اهتمامات إدارة الكرة بالنادي الأهلي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.

وكشف مصدر بالقعلة الحمراء، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يرغب في ضم المدافع الجزائري؛ من أجل إعادة ترميم خط الدفاع الأحمر، في ظل الإصابات التي تطارد لاعبيه بجانب رغبة محمد عبدالمنعم خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأضاف المصدر، أن كولر أشاد بخبرات زين الدين بلعيد، بالإضافة إلى إمكانيات اللاعب الفنية والبدنية الجيدة في الخط الخلفي، بالتزامن مع غموض موقف محمد عبدالمنعم، بشأن البقاء في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحفظت على اقتراح وكيل اللاعب، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بضم اللاعب عن طريق الشرط الجزائي في عقده، والذي ينص على سداد 650 ألف دولار من أجل الحفاظ على علاقة الناديين.

وأوضح أن إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، طلبت من إدارة الأهلي بتأجيل ملف التفاوض للتخلي عن المدافع زين الدين بلعيد؛ بسبب ارتباط الفريق الجزائري بمباريات مهمة في بطولة الكونفيدرالية التي يحمل لقبها.

إمام عاشور يؤدي جلسة علاج طبيعي في «الجيم»

وكان إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف.‏

وبدأ اللاعب فقرات العلاج الطبيعي، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، عقب الجراحة الناجحة التي أجراها في الكتف خلال الأيام الماضية.‏

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع عاشور للاطمئنان على حالته، ومتابعة الفقرات التي من المقرر أن يؤديها في برنامجه ‏العلاجي.‏

وواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏