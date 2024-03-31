الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد الفوز على سيمبا.. كولر يعادل رقم البدرى ويهدد إنجاز جوزيه الإفريقى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائجه الإيجابية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر وتحديدًا في البطولة الإفريقية.

الأهلي حقق فوزًا تاريخيًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد على ملعب "بنجامين مكابا" ليحقق الانتصار الأول في العاصمة التنزانية دار السلام.

وهو أيضًا الانتصار الثاني على التوالي للمارد الأحمر خارج الديار في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد الفوز على ميدياما الغاني بهدف حسين الشحات في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

بهذا الانتصار الذي تحقق بأقدام أحمد نبيل كوكا، يكون الأهلي قد حقق الانتصار رقم 48 له خارج الأرض في البطولات الإفريقية على مر التاريخ.

وتحقق الـ48 انتصار من خلال 19 مدربا وهم (مانويل جوزيه، حسام البدري، بيتسو موسيماني، مارسيل كولر، محمود الجوهري، محمود السايس، أنور سلامة، راينر تسوبيل، خوان كارلوس جاريدو، باتريس كارتيرون، شوقي عبدالشافي، ألان هاريس، يورجن ديكسي، جون بونفرير، محمد يوسف، فتحي مبروك، مارتن يول، مارتن لاسارتي، رينيه فايلر).

ويعد الفوز على سيمبا هو سادس انتصار إفريقي خارج الأرض تحت قيادة مارسيل كولر، حيث فاز الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0، ثم القطن الكاميروني برباعية نظيفة والترجي التونسي بثلاثية نظيفة في النسخة الماضية.

أما النسخة الحالية فقد حقق الأهلي الفوز على سانت جورج الأثيوبي بنتيجة 3-0 في دور الـ32، ورغم إقامة المباراة مصر لكن تم اعتبار الفريق الأثيوبي صاحب الديار، ثم الانتصار على ميدياما بهدف نظيف في دور المجموعات.

وعادل كولر، رقم حسام البدري ثاني أكثر المدربين الذين حقق معهم الأهلي انتصارات إفريقية خارج الديار برصيد 6 انتصارات أيضًا.

أما صاحب الصدارة وأكثر مدرب حقق معه الأهلي انتصارات قارية خارج مصر، فكان البرتغالي مانويل جوزيه برصيد 10 انتصارات.

وانتصر الأهلي في مباراة إفريقية واحدة فقط خارج الأرض، مع كل من (شوقي عبد الشافي، آلان هاريس، ديكسي، جون بونفرير، محمد يوسف، فتحي مبروك، مارتن يول، مارتن لاسارتي، رينيه فايلر).

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