"تحرش بى وضرب أبى فقتلته دون قصد".. اعترافات مثيرة لـ"فتاة المقطم"

اعترفت الفتاة المتهمة بقتل شاب في منطقة المقطم، بارتكاب الواقعة؛ لإقدام المجني عليه على التحرش بها والتعدي عليها.

هياج عصبي

وقالت المتهمة، أثناء مناقشتها من قِبل ضباط المباحث، إنها لم تقصد قتل الشاب لكنها أصيبت بحالة من هياج عصبي بعدما تحرش المجني عليه بها أمام المارة في الشارع، وعندما ذهبت لتحتمي بوالدها وعاتب الأب الشاب تعدى عليه الأخير بالضرب والسب، ما دفع الابنة (الجانية) لإحضار سلاح أبيض "كتر " وطعنه طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته في الحال.

حبس الفتاة المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل شاب حاول التعدى عليها وعلى والدها في منطقة المقطم.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى المقطم بسرعة التحريات حول الواقعة، والصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة القتل.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الفتاة أنهت حياة شاب طعنًا بسلاح أبيض "كتر" فى رقبته بعدما تعدى عليها فى المقطم.

وأشارت التحقيقات إلى نشوب مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم بين شاب وفتاة ووجود قتيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من خلال الفحص أن شابًا عاكس فتاة فاستعانت بوالدها ووقعت مشاجرة بينهم وأثناء ذلك قامت الفتاة باصطحاب "كتر" وقامت بطعنه ما أدى إلى وفاته ونُقل إلى المشرحة.

وطالبت النيابة مصلحة الطب الشرعى بفحص جثة الشاب المجنى عليه وإعداد تقرير بذلك لاستكمال التحقيقات، واستدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت بفحص الكاميرات بمحيط الواقعة وتفريغها لمعرفة ملابسات الواقعة.