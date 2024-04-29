الإثنين 29 أبريل 2024
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حوادث

إصابة 13 عاملا في حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق جمصة الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مصدر عن إصابة 13 عاملا بإصابات مختلفة ومتفرقة بالجسم، وذلك في حادث تصادم سيارتين ربع نقل محملتين بالعمال، على طريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين لمستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم.

تلقي كان اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ريع نقل محملتين بالعمال، على طريق جمصة الدولي أمام الجامعة الأهلية، ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى جمصة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطرق مرة أخرى.

إصابة 13 عاملا إصابات مختلفة تصادم سيارتين طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية

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