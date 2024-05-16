سر ارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية.. وبشرى سارة قريبا

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، السر وراء استمرار ارتفاع أسعار الذهب رغم وصول دفعتين من صفقة "رأس الحكمة" والعديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون"، أن الذهب هو السلعة الوحيدة المختلفة عن باقي الأسعار، لأن سوق الذهب يتعلق بمتغيرين، أولهما داخلي حيث مزيد من لجوء عدد من البنوك المركزية لعدد من الدول بتعزيز احتياطاتها من الذهب، في ظل عدد من التوترات والتي كانت آخرها الحرب الإسرائيلية.

ماذا عن سعر الفائدة المتوقع خلال الأيام المقبلة؟

وتابع: "والعامل الثاني هو حجم الطلب على الذهب، وعدم تلبية حجم الإنتاج لذلك الطلب، ماعزز من عدم ضبط سوق الذهب، على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت إعفاء المشغولات الذهبية القادمة من الخارج من الجمارك وهو ما سينعكس إيجابيا على أسعار الذهب داخل السوق المصري.

وحول سعر الفائدة والاجتماع المرتقب للمركزي، توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة الحالي، لافتا إلى أنه تم رفع سعر الفائدة في آخر اجتماعين للمركزي.