الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا بعد استلام الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"؟.. أستاذ اقتصاد يوضح

رأس الحكمة
رأس الحكمة

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة،  كيف ينعكس تسلم الدفعة الثانية بواقع 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن المسألة تتعدى تدفق نقد أجنبي، وانعكاساته سوف تأتي وتستمر معنا خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون"، أن الأمر انعكس علينا بالفعل من خلال وفرة في النقد الأجنبي، وضبط سعر الصرف، وانعكاس هذا على عملية التسعير في كل شىء.  

وتابع: "نحن نتحدث عن تنمية سياحية ضخمة في الساحل الشمالي، حيث فتح إطارا تنافسيا في مجال السياحة مع البحر الأحمر، علاوة على تدفق استثماري سوف يؤتي ثماره على مدار فترات زمنية طويلة، لأنه ليس فقط مجرد تدفق أجنبي، لكنه مشروع استثماري ضخم تشارك مصر فيه بحصة نسبة 35%، وهو ما ينعكس على اقتصاد مصر، خلال فترات التشغيل والتنفيذ وما بعد التشغيل.

وواصل: "نتحدث عن مشروع تنموي، حيث انتعاشة مرتقبة في سوق السياحة، وخلق فرص طلب سياحية، حيث يستمر تنفيذ المشروع سنوات، ولكن النتائج السريعة، والتي شعرنا بها بشكل مباشر هو ضبط سوق الصرف، وهي كانت مسألة صعبة للغاية، ما يؤكد جملة مزايا ومنافع التي سوف تنعكس على الاقتصاد المصري".

وأوضح أن هناك  تغيرات في نظرة المؤسسات التمويلية الدولية لتصنيف الاقتصاد المصري وهو ما فتح شهية المستثمرين الأجانب داخل مصر، مشيرًا إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سنشهد عدة صفقات استثمارية هامة، والتي تستعد لها الحكومة خلال هذه الأيام.

رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصرى مصر سوق الصرف

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